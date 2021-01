Chapecoense x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), pela 36ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quinta-feira (21), na Arena Condá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na tv fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 17h45 (de Brasília) Arbitragem Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro:Evandro Tiago Bender (SC)

ONDE VAI PASSAR?



luta pelo título da Série B / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na tv fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Mesmo já classificada à primeira divisão, a Chapecoense segue agora na luta pelo título da Série B. Após os jogadores do clube cruzarem os braços em protesto devido aos salários atrasados, a equipe voltou a treinar. Derlan, suspenso, é desfalque, enquanto Luiz Otávio pode retornar à equipe.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Luiz Otávio e Roberto (Alan Ruschel); Willian Oliveira, Ronei e Denner; Paulinho Moccelin, Mike e Anselmo Ramon.

PONTE PRETA

A Ponte Preta ainda sonha com a possibilidade do acesso e, para isso, precisa continuar somando pontos, além de torcer por tropeços de rivais que estão na parte de cima da tabela. A terá apenas o desfalque de Barreto para a partida e Dawhan deve ser seu substituto.

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Yuri; Dawhan, Vinícius Zanocelo, Camilo e Luan Dias; Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Chapecoense Série B 17 de janeiro de 2021 Chapecoense 2 x 1 Série B 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Chapecoense Série B 25 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Chapecoense x Confiança Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Série B 17 de janeiro de 2021 Ponte Preta 2 x 2 Cuiabá Série B 11 de janeiro de 2021

Próximas partidas