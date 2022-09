Chapecoense x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Chapecoense e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (3), na Arena Condá, a partir das 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

A Ponte Preta vem de uma sequência de três partidas sem perder e quer dar sequência ao seu bom momento. A Macaca, 10ª colocada com 36 pontos, não poderá contar com três titulares: Mateus Silva, Artur e Wallisson, lesionados.

Do outro lado, a Chapecoense também busca somar pontos para se manter distante da zona de rebaixamento. A Chape está na 15ª posição, com 29 pontos.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, a Chape venceu quatro vezes, a ponte três, além de quatro empates. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do CHAPECOENSE: Saulo; Mailton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Betinho e Marcelo Freitas; Chrystian, Alisson Farias e Willian Popp.

Possível escalação da PONTE PRETA: Caíque, Igor, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Norberto, Felipe Amaral, Léo Naldi, Wesley Fraga, Elvis, Fessin e Lucca.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

Fabinho, Ramon, Everton, Fraga: departamento médico.

Mateus Silva, Artur e Wallisson: suspensos.

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Chapecoense Ponte Preta DATA sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Arena Condá, Chapecó - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Fernanda Antunes (MG)

Quarto árbitro: Gunas Welsch (SC)

VAR: Elmo Resende Cunha (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Bahia Série B 31 de agosto de 2022 Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta Série B 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Sport Série B 7 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Ponte Preta x Ituano Série B 13 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Vila Nova Série B 29 de agosto de 2022 Sport 1 x 0 Chapecoense Série B 23 de agosto de 2022

Próximas partidas