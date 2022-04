Chapecoense x Ituano: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Chapecoense e Ituano se enfrentam neste sábado (9), na Arena Condá, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Ituano DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, Santa Catarina HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Julia Galvão/ Chapecoense

O Premiere, no pay-per-view, é o veículo que vão transmitir o jogo deste sábado (9), na Arena Condá.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de uma breve e desastrosa passagem pela Série A de 2021, a Chapecoense faz neste sábado, 9 de abril, sua reestreia na Série B do Campeonato Brasleiro. Recebe o Ituano, que subiu da Série C, em jogo pela rodada inaugural da temporada 2022 da Segunda Divisão do Brasileirão.

A Chape fechou o torneio com apenas 15 pontos (uma vitória, 12 empates e 25 derrotas). A pior campanha de um clube desde a implantação do sistema de pontos corridos (2003). Além disso, não conseguiu ganhar um jogo sequer na Arena Condá.

No estadual, a equipe teve uma participação discreta. Superou a fase de classificação, porém parou logo nas quartas de final diante do Concórdia. Fracassou também na Copa do Brasl. Foi eliminada logo no estágio inicial do torneo. Em 2022, realizou 14 partidas. Colheu cinco vitórias, três empates e seis derrotas. Aproveitamento de apenas 42%.

O Ituano alcançou pela primeira vez o direito de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Consquistou na temporada passada o título da Terceira Divisão do Brasileirão.

O time conseguiu um bom desempenho no Paulistão 2022. Atingiu 19 pontos, o suficiente para ficar na segunda colocação do grupo C, que teve o Palmeiras, com 30 pontos, como campeão.

Depois, teve a chance de disputar e conquistar o Troféu do Interior, torneio de consolação disputado pelos times do interior eliminados precocemente da disputa do Paulistão. A decisão foi contra o Botafogo, e venceu por 3 a 0 em jogo disputado em 31 de março, última vez que entrou em campo. Fez, até agora, 15 jogos em 2022. Venceu seis, empatou cinco e perdeu quatro. Aproveitamento de 53%.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Concórdia Campeonato Catarinense 13 de março de 2022 Concórdia 1 x 1 Chapeocoense Campeonato Catarinense 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Chapecoense Brasileirão Série B 15 de abril de 2022 19h (de Brasília) Chapecoense x Vasco da Gama Brasileirão Série B 22 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 0 x 3 Ituano Troféu do Interior 31 de março de 2022 Ituano 2 (3) x (2) 2 Água Santa Troféu do Interior 28 de março de 2022

Próximas partidas