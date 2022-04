Chapecoense x Ituano: escalação, desfalques e mais do jogo pela Série B 2022

A bola vai rolar nesta sábado (9) para Chapecoense e Ituano, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 16h (do horário de Brasília). Este será o pontapé inicial das equipes rumo ao acesso para primeira divisão.

Depois de uma breve e desastrosa passagem pela Série A de 2021, a Chapecoense faz sua reestreia na Série B do Campeonato Brasleiro. Recebe o Ituano, que subiu da Série C,

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No estadual, a Chape teve uma participação discreta. Superou a fase de classificação, porém parou logo nas quartas de final diante do Concórdia. Fracassou também na Copa do Brasl. Foi eliminada logo no estágio inicial do torneo. Em 2022, realizou 14 partidas. Com cinco vitórias, três empates e seis derrotas. Aproveitamento de apenas 42%. A equipe possui dois desfalques para a partida: Caio Rangel e Tiago Real estão machucados.

Depois do Paulistão, o Ituano teve a chance de disputar e conquistar o Troféu do Interior, torneio de consolação disputado pelos times do interior eliminados precocemente da disputa do Paulistão. A decisão foi contra o Botafogo, e venceu por 3 a 0 em jogo disputado em 31 de março, última vez que entrou em campo. Fez, até agora, 15 jogos em 2022. Venceu seis, empatou cinco e perdeu quatro. Aproveitamento de 53%. A equipe paulista não tem desfalques para a partida.

Possível escalação do Chapecoense: João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Léo e Guilherme Guedes; Guedes, Sousa e Marcelo Freitas; Fernando, Caio Rangel e Perotti.

Possível escalação do Ituano: Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Léo Santos e Roberto: Jiménez, Kaio, Lucas Siqueira e Gerson Magrão; Aylon e Rafael Elias.

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

Caio Rangel: lesionado

Tiago Real: lesionado

ITUANO:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chapecoense e Ituano será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta sábado (9).