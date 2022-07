Chapecoense x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Chapecoense e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena Condá, a partir das 19h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois da vitória sobre o Náutico por 2 a 1, a Chapecoense busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se afastar do Z-4. Atualmente, soma 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

Mais artigos abaixo

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo terá os retornos de Victor Ramos e Luizinho, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Guarani, na zona de rebaixamento, com 17 pontos, busca voltar a vencer após a derrota para o Bahia por 2 a 0.

Em seis jogos disputados entre as equipes, a Chape soma três vitórias, contra duas do Guarani, além de um empate. No último jogo, válido pela Série B de 2020, o Esmeraldino venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Santos, Matheus Bianqui, Betinho; Luizinho, Chrystian e Derek.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Matheus Ludke, João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Silas e Eduardo Person; Bruno José, Lucão do Break e Maxwell.

Desfalques da partida

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Guarani:

Giovanni Augusto, Diogo Mateus e Eliel: lesionados.

Quando é?

JOGO Chapecoense x Guarani DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Daniel Henrique da Silva (DF)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 Chapecoense Série B 9 de julho de 2022 Náutico 1 x 2 Chapecoense Série B 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Chapecoense Série B 23 de julho de 2022 19h (de Brasília) Chapecoense x Grêmio Série B 26 de julho de 2022 18h30 (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022 Guarani 0 x 2 Bahia Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas