Chapecoense x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (10), pela 32ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com quatro vitórias seguidas, o visita a neste domingo (10), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Grêmio DATA Domingo, 10 de novembro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio embalado no Brasileirão após a eliminação na

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

A semana foi agitada na Chapecoense. Após empatar com o em 1 a 1 fora de casa, a equipe protestou pelo atraso de sete meses de direitos de imagem.

Para o confronto contra o Grêmio, Camilo retorna, mas Henrique Almeida, não entra em campo, por questões contratuais.

"O Camilo estava disposto a vir. Pediu, mas ele está sentindo e os números mostram. Ele teve queda de performance e tínhamos um risco enorme de perdê-lo para o jogo contra o Grêmio. Ele tem uma sequência que não teve de um ano e meio. Chega um momento que paga o preço, mas está evoluindo. Foi uma decisão minha de deixá-lo em Chapecó. É um profissional sensacional. Por isso eu disse que era injusta as críticas dos jogadores. O Camilo não é problema, mas é solução", disse Marquinhos .

Atualmente, o clube ocupa o 19º lugar, com apenas 22 pontos.

Provável escalação da Chapecoense: Ricardo; Eduardo, Pereira, Douglas, Pacheco; Araújo, Elicarlos; Gomes, Camilo, Renato; Everaldo

GRÊMIO

Vindo de vitória sobre o , o Grêmio alcançou o G-4 e busca permanecer na zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2020.

Para o confronto contra a , o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Cortez.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Rômulo (Darlan), Alisson, Tardelli e ; Luciano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 3 Brasileirão 3 de novembro Bahia 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Grêmio Brasileirão 10 de novembro 19h (de Brasília) Grêmio x Flamengo Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Brasileirão 3 de novembro Grêmio 2 x 1 CSA Brasileirão 7 de novembro

Próximas partidas