Chapecoense x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (26), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Chapecoense e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (26), na Arena Condá, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando para se afastar da zona de rebaixamento, com 22 pontos, a equipe catarinense busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o Grêmio, com 36 pontos, chega embalado sem perder a 14 jogos (oito empates e seis vitórias).

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá à disposição Geromel, mas o goleiro Brenno, o lateral Edílson e o atacante Elkeson, seguem como desfalques e estão fora do jogo.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra nove vitórias, quatro da Chape, além de três empates. No primeiro turno, a Chape venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Saulo; Maílton, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Santos, Matheus Bianqui, Lima (Ronei), Claudinho; Chrystian e Perotti.

Possível escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello; Biel, Campaz, Ferreira; Diego Souza.

Desfalques da partida

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Grêmio:

Brenno, Edílson e Elkeson: machucados.

Quando é?

JOGO Chapecoense x Grêmio DATA Terça-feira, 26 de julho de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Guarani Série B 20 de julho de 2022 Ituano 1 x 0 Chapecoense Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Chapecoense Série B 31 de julho de 2022 16h (de Brasília) Chapecoense x Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Grêmio Série B 19 de julho de 2022 Grêmio 2 x 1 Ponte Preta Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas