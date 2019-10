Chapecoense x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro visita a Chape neste domingo (6), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a Copa Libertadores, o se concentra para visitar a neste domingo (6), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Flamengo DATA Domingo, 6 de outubro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Com 90% de risco de ser rebaixado, a Chapecoense entra em campo pressionado por um resultado positivo justamente contra o líder Flamengo.

O técnico Marquinhos não poderá contar com Bruno Pacheco e Eduardo, suspensos. Deste forma, Roberto e Byan, devem ser os substitutos.

Apesar do adversário não ter Filipe Luís e Arrascaeta em campo, a não se anima com as ausências e liga o sinal de alerta.

"O Flamengo tem um elenco recheado de ótimos jogadores que poderiam jogar em qualquer clube do e do mundo. Independente de quem vir, temos que tomar todos os cuidados. A forma de jogo deles não vai mudar. É uma equipe muito ofensiva", disse o zagueiro Douglas.

Provável escalação da Chapecoense: Bryan, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo, Campanharo e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo.

FLAMENGO

Voltando suas atenções para o Brasileirão após o empate com o no jogo de ida da semifinal da , o Fla entra em campo com três importantes baixas. Gerson, com lesão muscular, além de Felipe Luís e Arrascaeta, ambos com contusão no tornozelo.

Mais artigos abaixo

Desfalcado, o técnico Jorge Jesus ainda não poderá contar com Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, o português deve dar chance para Renê, Vitinho e Berrío.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Arão, Gerson, Ribeiro, Vitinho (Piris), Berrío (Reinier) e Bruno Henrique

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 29 de setembro Chapecoense 0 x 1 Brasileirão 2 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 9 de outubro 20h30 (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 13 de outubro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 0 Brasileirão 28 de setembro Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa Libertadores 2 de outubro

Próximas partidas