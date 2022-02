Chapecoense X Figueirense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Catarinense 2022

Chapecoense e Figueirense se enfrentam neste domingo (13), na Arena Condá, a partir das 16h00 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo pela TV N Sports e pela TV Catarinense Fort, em modelo de Pay-per-view online, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Figueirense DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV N Sports e a TV Catarinense Fort, em formato de Pay-per-view online, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Condá.

MAIS INFORMAÇÕES

A Chapecoense chega para esta partida da 7ª rodada do Catarinense 2022 após uma sequência de três derrotas consecutivas, ocupando apenas a 5ª colocação do campeonato com 9 pontos.

Já o Figueirense, vem embalado após a vitória sobre o Marcílio Dias. No início da competição, o Figueira começou tropeçando, após ficar sem vencer nas três primeiras rodadas. O Alvinegro entrou na zona de classificação para as quartas de final com a vitória sobre o Marcílio Dias. Agora, ocupa a 7ª colocação do campeonato com 8 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1x3 Brusque Catarinense 5 de fevereiro de 2022 Próspera 2x0 Chapecoense Catarinense 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Concórdia x Chapecoense Catarinense 16 de fevereiro de 2022 19h00 (de Brasília) Chapecoense x Camboriú Catarinense 20 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Hercílio Luz 4x1 Figueirense Catarinense 6 de fevereiro de 2022 Figueirense 3x2 Marcílio Dias Catarinense 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas