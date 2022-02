Chapecoense x Figueirense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Catarinense 2022

A bola vai rolar neste domingo (13) para Chapecoense x Figueirense, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Catarinense, a partir das 16h00 (horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 10 meses após o último encontro entre as equipes, válido pelo Estadual da última temporada.

A Chapecoense chega para esta partida da 7ª rodada do Catarinense 2022 após uma sequência de três derrotas consecutivas, ocupando apenas a 5ª colocação do campeonato com 9 pontos. Já o Figueirense, vem embalado após a vitória sobre o Marcílio Dias. No início da competição, o Figueira começou tropeçando, após ficar sem vencer nas três primeiras rodadas. O Alvinegro entrou na zona de classificação para as quartas de final com a vitória sobre o Marcílio Dias. Agora, ocupa a 7ª colocação do campeonato com 8 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Chapecoense terá o retorno de Frazan, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último confronto da Chape. Além disso, o meia Tiago Real e o atacante Maranhão, estão vetados pelo departamento médico.

Já o Figueirense, poderá repetir a escalação contra o Marcílio Dias, já que não possui desfalques de última hora. Apenas o lateral Vinícius Nucci realizou uma cirurgia no joelho esquerdo no dia 5 de fevereiro. A previsão de retorno aos gramados é de nove até 12 meses.

Possível escalação da Chapecoense: João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Frazan e Busanello; Marcelo Santos, Guedes, Sousa e Foguinho; Pablo e Perotti.

Possível escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício e Zé Mário; Uesley Gaúcho, Oberdan e Jhon Cley; Luizinho, Andrew e Gustavo Índio.

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

MARANHÃO - lesionado

TIAGO REAL - lesionado

FIGUEIRENSE:

VINÍCIUS NUCCI - lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chapecoense e Figueirense será transmitido ao vivo pela TV N Sports e pela TV Catarinense Fort, em modelo de Pay-per-view online neste sábado.