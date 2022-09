Chapecoense x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Duelo será neste sábado (10), pela 30ª da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o CSA na manhã deste sábado (17), na Arena Condá, às 11h (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

Em casa, a Chape vai a campo querendo reencontrar a vitória no campeonato para se manter fora da zona de rebaixamento. A equipe catarinense é a 14ª colocada, com 32 pontos, e sabe que não terá Marcelo Freitas e Pablo Oliveira, suspensos.

Do outro lado, o CSA não perde há cinco jogos (duas vitórias e três empates), e é o primeiro time fora do Z-4, em 16º, com 32 pontos. Diego Renan e Rodrigo Rodrigues, suspensos, além de Gabriel, no departamento médico, são os desfalques dos visitantes.

Escalações:

Escalação do provável CHAPECOENSE: Saulo, Maílton, Frazan, Victor Ramos, Fernando, Betinho, Matheus Bianqui, Thomás, Chrystian, Willian Popp e Alisson.

Escalação do provável CSA: Marcelo Carné, Igor, Lucão, Werley, Lucas Marques, Geovane, Canteros, Rickson, Lourenço, Lucas Barcelos e Elton.

Desfalques

CHAPECOENSE

Marcelo Freitas e Pablo Oliveira, suspensos, desfalcam a Chape.

CSA

Gabriel, no departamento médico, além de Diego Renan e Rodrigo Rodrigues, suspensos, são as baixas do time alagoano.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022.

• Horário: 11h (de Brasília).

• Local: Arena Condá, Chapecó - SC.

• Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (árbitro), Mauricio Coelho Penna e Fernanda Kruger (assistentes), Luiz Augusto Tisne (Quarto árbitro) e Igor Junio Benevenuto (AVAR).