Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Fugindo da degola do Brasileirão, equipes entram em campo neste domingo (13), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto contra o Z-4, e entram em campo na noite deste domingo (13), às 19h (de Brasília), na Arena Condá. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Cruzeiro DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Na lanterna do Brasileirão, a Chapecoense segue com muitos problemas de lesão. Sem Everaldo e Márcio Araújo, Camilo pode desempanhar o papel do falso nove, enquanto Caíque Sá entra no lugar de Everaldo na lateral-direita.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Sá, Douglas, Pereira, Roberto; Elicarlos, Pacheco; Gomes, Campanharo, Régis; Camilo

CRUZEIRO

Após o empate em 0 a 0 com o Fluminente, a volta suas atenções para a Chapecoense, após a saída de Itair Machado da vice-presidência do clube.

O técnico Abel Braga não poderá contar com o meia Robinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, Cacá e Dodô podem retornar, assim como Éderson e Thiago Neves.

Atualmente, o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento, com apenas 21 pontos.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edilson, Cacá, Dedé, Dodô; Robinho, Ederson, Henrique, David; Sassá, Fred

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Brasileirão 2 de outubro 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 16 de outubro 21h (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 20 de outubro 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Brasileirão 6 de outubro Cruzeiro 0 x 0 Brasileirão 10 de outubro

Próximas partidas