Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Nesta terça (24), às 21h30 (de Brasília), a bola rola na Arena Condá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicta desde agosto, a recebe o nesta terça-feira (24), com o clube mineiro querendo voltar a vencer com Felipão . O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, e é válido pela 23ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Cruzeiro DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Brigando lá em cima, a recebe o Cruzeiro / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder disparada da Série B, a Chape está voando na competição e vem de vitória diante do , segundo colocado. O time não perde desde o mês de agosto e quer seguir na boa fase contra o Cruzeiro. Mesmo que não esteja em grande fase, a tem um elenco estrelado para os padrões da segunda divisão e melhorou com a chegada de Felipão.

Com vários desfalques devido à Covid-19, Umberto Louzer pode ter algumas novidades para o confronto desta terça-feira: Aylon, Anderson Leite, Derlan e Joilson, ausentes diante do Sampaio, podem se recuperar a tempo e farão testes para ver se irão enfrentar o Celeste. Por outro lado, o volante Ronei está de fora, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Já o Cruzeiro deve utilizar boa parte da equipe que empatou com o na última rodada. Matheus Pereira, recuperado, pode substituir Patrick Brey, que não foi bem contra o .

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel, Felipe Santana (Derlan ou Joilson), Luiz Otávio e Busanello; Willian Oliveira, Alan (Anderson Leite), Alan Ruschel e Matheus Ribeiro (Aylon ou Mike); Paulinho Moccelin e Anselmo Ramon.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raul Cáceres, Manoel, Cacá e Matheus Pereira (Patrcik Brey); Jadsom Silva, Ramon e Régis; Airton, Marcelo Moreno e Sóbis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Chapecoense Série B 10 de novembro de 2020 Sampaio Corrêa 1 x 3 Chapecoense Série B 20 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Série B 28 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Cuiabá Série B 01 de dezembro de 2020 21h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 3 Guarani Série B 09 de novembro de 2020 Cruzeiro 1 x 1 Figueirense Série B 20 de novembro de 2020

Próximas partidas