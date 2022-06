Chapecoense x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece nesta sexta-feira (10), pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Chapecoense e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (10), na Arena Condá, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Chapecoense x Criciúma DATA Sexta-feira, 10 de junho de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (SP)

Informações da partida

Sem vencer há seis rodadas (quatro empates e duas derrotas) seguidas, a Chapecoense busca reencontrar o caminho da vitória nesta sexta para seguir na luta contra o rebaixamento. Atualmente, soma 11 pontos, com duas vitórias, seis empates e duas derrotas nos primeiros 10 jogos disputados.

Depois de poupar Perotti no empate com o CSA, o técnico Gilson Kleina deve optar pelo retorno do atacante no lugar de Jonathan.

Do outro lado, o Criciúma, com 13 pontos, vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na última rodada.

Para o confronto na Arena Condá, o técnico Claudio Tencati não poderá contar com Fellipe Mateus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma 22 vitórias, contra 21 do Criciúma, além de 12 empates.

Prováveis escalações

Chapecoense: Vagner; Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Matheus Bianqui e Tiago Real; Orejuela, Perotti e Luizinho.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson e Marquinhos Gabriel; Rafael Bilu, Caio Dantas e Hygor.

Desfalques

Chapecoense

Ronei, Claudinho, Tiepo, Marcelo Santos, Caio Rangel: lesionados

Criciúma

Fellipe Mateus: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Chapecoense Série B 7 de junho de 2022 Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense Série B 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 19h (de Brasília) Chapecoense x CRB Série B 21 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Criciúma Série B 4 de junho de 2022 Criciúma 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas