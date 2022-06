Chapecoense x CRB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (21), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanha na TV e na internet

A Chapecoense recebe o CRB na noite desta terça-feira (21), na Arena Condá, às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Chapecoense chega confiante para o duelo desta terça-feira, após vencer o Bahia e sair da zona de rebaixamento. A Chape é a 13ª colocada da Série B, com 15 pontos marcados, e contará com o retorno de Matheus Bianqui, que cumpriu suspensão.

Do outro lado, o CRB não perde há dois jogo no campeonato (uma vitória e um empate), e está na 12ª posição, também com 15 pontos. O time não terá Yago, suspenso.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Chapecoense: Vagner, Pablo, Léo, Victor Ramos, Fernando, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Tiago Real, Derek, Perotti e Chrystian.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Gilvam, Wellington Carvalho, Guilherme Romão, Marthã, Uillian Correia, Rafael Longuine, Richard e Anselmo Ramon. .

Desfalques da partida

Chapecoense:

Ronei, Claudinho, Tiepo, Marcelo Santos, Caio Rangel, João Paulo, Vini Guedes e João Cesco: lesionados.

CRB:

Yago: suspenso.

Quando é?

JOGO Chapecoense x CRB DATA Terça-feira, 21 de junho de 2022 LOCAL Arena Condá, Chapecó - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Batista (SP)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Gustavo Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 Chapecoense 2 x 3 Criciúma Série B 10 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Chapecoense Série B 27 de junho de 2022 20h (de Brasília) Chapecoense x Sampaio Corrêa Série B 1 de julho de 2022 19h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Ituano Série B 17 de junho de 2022 CRB 1 x 0 Vila Nova Copa do Nordeste 11 de junho de 2022

Próximas partidas