Chapecoense x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão volta a campo nesta quarta-feira (2), em duelo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena Condá. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Corinthians DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Afundado na zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos, a entra em campo nesta quarta-feira sem Gum, que apresenta dores nas costas. Ele se juntará a Henrique Almeida, Vagner, Thiago , Yann Rolim e Campanharo.

Desta forma, Douglas e Rafael Pereira formarão a dupla de zaga.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Douglas, Pereira e Roberto; Araújo, Amaral; Gomes, Camilo, Pacheco; Everaldo

CORINTHIANS

O deixou para trás a eliminação da e venceu o em casa por 1 a 0 na última rodada.

Em meio a postagem do cantor Drake com o uniforme do Corinthians, o técnico Fábio Carille poderá contar com o retorno de Vagner Love, que cumpriu suspensão no fim de semana. No entanto, Everaldo, com uma lesão na coxa, e Léo Santos, se recuperando de uma cirurgia no joelho, seguem fora.

Mais artigos abaixo

O Timão ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 38 pontos. 11 a menos que o líder .

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Júnior Urso), Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 22 de setembro -PR 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Flamengo Brasileirão 6 de outubro 11h (de Brasília) x Chapecoense Brasileirão 9 de outubro 20h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente 2 x 2 Corinthians Copa Sul-Americana 26 de setembro Corinthians 1 x 0 Vasco Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas