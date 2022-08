Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Chapecoense e Corinthians se enfrentam neste domingo (7), no CT Água Amarela, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

Separados por onze pontos na tabela de classificação, o duelo vale a liderança do Grupo B para o Corinthians. O Timão vem de empate por 1 a 1, contra o Vasco na última rodada, mesmo resultado da Chapecoense, que ganhou 1 ponto contra o Fluminense,

Até o momento, o Timãozinho soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Já a Chape, registra três empates e cinco derrotas, buscando ainda sua primeira vitória na competição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians Sub-20: Kauê; Léo Maná, Renato, João Pedro e Vitor Meer; Kayke, José Vitor, Matheus Araújo, Ryan e Biro; Felipe Augusto.

Possível escalação da Chapecoense Sub-20: Gabriel; Kochem, Kauan, Gerson e João Pedro; Bruno, Arthur e Islan; Marco Júnior, Mailson e Lucas Alves.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Chapecoense x Corinthians DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL CT Água Amarela, Chapecó - SC HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Vanessa Stähelin e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Chapecoense Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 Vasco 6 x 0 Chapecoense Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Brusque Catarinense sub-20 11 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Figueirense x Chapecoense Catarinense sub-20 15 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Vasco Brasileiro sub-20 31 de julho de 2022 XV de Jaú 0 x 1 Corinthians Paulista sub-20 3 de agosto de 2022

Próximas partidas