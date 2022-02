Chapecoense X Brusque: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Catarinense 2022

Chapecoense e Brusque se enfrentam neste sábado (5), na Arena Condá, a partir das 19h00 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo pela TV N Sports e pela TV Catarinense Fort, em modelo de Pay-per-view online, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Brusque DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 19h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV N Sports e a TV Catarinense Fort, em formato de Pay-per-view online, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Condá.

MAIS INFORMAÇÕES

O Chapecoense chega para esta partida da 4ª rodada do Catarinense 2022 após vencer três das suas quatro partidas até o momento, ocupando a 3ª colocação do Campeonato com 9 pontos.

Já o Brusque venceu sua primeira partida no Campeonato Catarinense após ficar sem vencer nas três primeiras rodadas. O Quadricolor entrou na zona de classificação para as quartas de final com a vitória sobre o Marcílio Dias. Agora, o Brusque ocupa a 8ª colocação do campeonato com 5 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2x0 Juventus Catarinense 30 de janeiro de 2022 Próspera 2x0 Chapecoense Catarinense 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Joinville x Chapecoense Catarinense 9 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Figueirense Catarinense 13 de fevereiro de 2022 20h00 (de Brasília)

BRUSQUE

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Hercílio Luz 3x2 Brusque Catarinense 30 de janeiro de 2022 Brusque 3x2 Marcílio Dias Catarinense 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas