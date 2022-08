Chapecoense x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (20), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

A Chapecoense recebe o Brusque neste sábado (20), na Arena Condá, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de seis jogos sem vencer, a Chapecoense busca reencontrar o caminho das vitórias no clássico.

O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o zagueiro Léo, lesionado, para o duelo contra o Brusque.

Do outro lado, o Brusque tenta emplacar a segunda vitória consecutiva.

O técnico Luan Carlos, que foi expulso no último jogo e não estará presente na beira do campo contra a Chape, terá o retorno do lateral-direito Edilson Júnior, que cumpriu suspensão contra a Ponte Preta.

Prováveis escalações

Possível escalação da CHAPECOENSE: Saulo; Maílton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Darlan e Matheus Bianqui; Alisson Farias, Willian Popp e Felipe Ferreira.

Possível escalação da BRUSQUE: Jordan; Edilson Júnior, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Wagner, Alex Sandro, Álvaro e Fernandinho; Patrick Carvalho.

Desfalques da partida

Chapecoense:

Léo: dores na panturrilha.

Brusque:

Diego Jardel, Toty, Pará e Sandro: departamento médico

Quando é?

JOGO Chapecoense x Brusque DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022 Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Chapecoense Série B 23 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Vila Nova Série B 29 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Brusque Série B 9 de agosto de 2022 Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas