A bola vai rolar neste sábado (5) para Chapecoense x Brusque, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, a partir das 19h00 (horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 11 meses após o último encontro entre as equipes, válido pelo Estadual da última temporada.

Vindo de três vitórias nas quatro primeiras rodadas, a Chape ocupa a 3ª colocação no Catarinense, e pode assumir a liderança em caso de vitória sobre o Brusque. O Quadricolor não começou o Estadual empolgando sua torcida, conseguindo apenas uma vitória em quatro jogos, ficando na 7ª posição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Chapecoense poderá repetir o time que enfrentou o Próspera, visto que não tem nenhum desfalque para a partida. A Chape poderá assumir a liderança em caso de vitória.

HOJE TEM CHAPE! 🏹💚⚽



Na Arena Condá, o Verdão recebe o Brusque pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense e nós vamos lutar pela flechada!



Na Arena Condá, o Verdão recebe o Brusque pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense e nós vamos lutar pela flechada!

Já o Brusque terá o retorno de Rodolfo Potiguar, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último confronto do Quadricolor.

DIA DE QUADRICOLOR! 🇬🇳



O Brusque enfrenta a Chapecoense, às 19h!



➡️ Campeonato Catarinense

🏟 Estádio Arena Condá

🖥 Ao vivo no @CatarinenseTV

O Brusque enfrenta a Chapecoense, às 19h!

➡️ Campeonato Catarinense

🏟 Estádio Arena Condá

Possível escalação da Chapecoense: João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Frazan e Busanello; Marcelo Santos, Guedes, Sousa e Foguinho; Maranhão e Perotti.

Possível escalação do Brusque: Jordan; Edílson, Ianson, Wallace e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Luiz Antonio), Jailson e Diego Jardel; Alex Sandro e Fernandinho.

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

Sem desfalques.

BRUSQUE:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chapecoense e Brusque será transmitido ao vivo pela TV N Sports e pela TV Catarinense Fort, em modelo de Pay-per-view online neste sábado.