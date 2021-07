Chapecoense x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Bahia neste domingo (4), na Arena Condá, pela nona rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Bahia DATA Domingo, 4 de julho de 2021 LOCAL Arena Condá, Chapecó - SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Assistente VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vitória fora de casa/ Foto: Felipe Oliveira/Bahia/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem ganhar no Brasileirão, a Chapecoense entra em campo precisando somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na tabela. A Chape tem uma série de desfalques: Anderson Leite, Busanello, Moisés Ribeiro, Tiepo, Léo Gomes, Alan Santos, Kadu, Joilson e Tharlis estão todos no departamento médico. O técnico Jair Ventura deve repetir a mesma equipe do último jogo.

Sem vencer há três jogos, o Bahia busca a reabilitação no campeonato. Para o jogo deste domingo, o técnico Dado Cavalcanti não terá Rossi, suspenso.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo; Matheus, Ignácio, Felipe Santana, Derlan e Gianluca; Mike, Ravanelli, Lima e Fernandinho; Anselmo Ramon.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Juninho, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano, Rodriguinho, Óscar Ruiz e Daniel; Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 4 América-MG Brasileirão 30 de junho de 2021 Palmeiras 3 x 2 Bahia Brasileirão 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Juventude Brasileirão 7 de julho de 2021 18h (de Brasília) São Paulo x Bahia Brasileirão 11 de julho de 2021 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 2 Chapecoense Brasileirão 30 de junho de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Chapecoense Brasileirão 27 de junho de 2021

Próximas partidas