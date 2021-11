Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Chapecoense enfrenta o Atlético-GO nesta sexta-feira (26), na Arena Condá, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Atlético-GO DATA Sexta-feira, 25 de novembro de 2021 LOCAL Arena Condá, Chapecó - SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: Diego da Costa (SC)

VAR: Pablo Ramon (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo desta sexta-feira, na Arena Condá. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Sportv?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 41 pontos,e a quatro do Bahia, equipe que abre a zona de rebaixamento, o Atlético-GO busca a vitória após quatro empates consecutivos no Brasileirão.

Do outro lado, a Chapecoense, na lanterna, com 15 pontos, segue com apenas uma vitória depois de 34 jogos disputados na competição nacional.

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Laércio, Alan Santos, Busanello; Leite, Moisés, Denner, Mike; Henrique Almeida e Kaio Nunes.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-GO: Polli; Dudu, Eder, Henrique, Arnaldo; Freitas, Maranhao; Janderson, Luis, Barbosa; Ze Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão Série A 17 de novembro de 2021 Chapecoense 1 x 3 Grêmio Brasileirão Série A 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Chapecoense Brasileirão Série A 1 de dezembro de 2021 21h (de Brasília) Chapecoense x Sport Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Ceará Brasileirão Série A 20 de novembro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Juventude Brasileirão Série A 23 de novembro de 2021

Próximas partidas