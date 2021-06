Chapecoense x ABC: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (2), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Chapecoense recebe o ABC nesta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Chapecoense x ABC DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Arena Condá, Chapecó - BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (2). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota no Brasileirão, acumular quatro partidas consecutivas sem vencer, e anunciar Jair Ventura como seu novo comandante, a Chapecoense vira as suas atenções à Copa do Brasil e, em casa, quer se impor diante do rival. Nesta terça-feira (1), a Chape informou que o atacante Perotti testou posivito para covid-19 e, portanto, está fora do duelo. Por outro lado, Ravanelli retorna.

Já o ABC quer surpreender o time catarinense e continuar sendo a "zebra" da competição, após eliminar o Botafogo.

Provável escalação do Chapecoense: Tiepo, Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan, Busanello, mOisés Ribeiro, Anderson Leite, Ronei, Mike, Anselo Ramon e Geuvânio.

Provável escalação do ABC: Welligton, Netinho, Vinícius Leandro, Helitão, Vinícius Paulista, Marcílio, Valderrama, Alan Pedro, Claudinho, Wallyson e Levi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 3 RB Bragantino Brasileirão 30 de maio de 2021 Chapecoense 1 x 1 Avaí Catarinense 26 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Chapecoense Brasileirão 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília) ABC x Chapecoense Copa do Brasil 9 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Santa Cruz de Natal Potiguar 30 de maio de 2021 ABC 2 x 0 ASSU Potiguar 27 de maio de 2021

Próximas partidas