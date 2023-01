Chapecoense x Mirassol ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela terceira fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na internet

Chapecoense e Mirassol se enfrentam na noite deste sábado (14), às 18h (de Brasília), em Bálsamo, pela terceira fase da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube (Paulistão Play), na internet.

Esta fase da competição, pode colocar equipes que já se enfrentaram na fase de grupos para duelaram no mata-mata, como acontece com Chapecoense e Mirassol. Os times se enfrentaram no Grupo 2, com vitória do time do interior paulista por 1 a 0.

A Chape encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo 2, com quatro pontos, mesma pontuação do União ABC, mas levou a melhor pelo saldo. Na segunda fase, a equipe derrotou o Tanabi, por 1 a 0.

Do outro lado, o Mirassol terminou na liderança do Grupo 2, com nove pontos, vencendo a Chapecoense, União ABC e Inter de Minas. Depois de um empate em 0 a 0, na segunda fase, o Mirassol derrotou o Real Ariquemes, por 5 a 3, nas penalidades.

Prováveis e scalações

Escalação do provável da Chapecoense: Gabriel; Thiago, Kauan, Diego, Cominetti; David, Calebe, Paulo Henrique; Riquelme, Mailson e Lucas.

Escalação do provável do Mirassol: Lacerda; Wesley, João Marcelo, Renato Rossi, Rikelme, Diogo Inácio, Wellinghton, Arthur Baggio, Miguel, Arilton Jr. e Thomas.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 2

POS. TIME P V E D SG 1º Mirassol 9 3 0 0 5 2º Chapecoense 4 1 1 1 0 3º União ABC 4 1 1 1 -1 4º Internacional de Minas 0 0 0 3 -4

Quando é?