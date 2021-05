Chapecoense x Figueirense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pelas quartas de final Campeonato Catarinense; veja como acompanhar na internet

A Chapecoense recebe o Figueirense nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, precisando vencer por vencer por dois gols de diferença ou mais para avançar à semifinal, após ter perdido o primeiro jogo por 3 a 1. A partida será transmitida pela plataforma TVN Esportes.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Figueirense DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Chape busca reverter o placar para avançar à semi do estadual (Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela plataforma TVN Esportes.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a derrota por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas de final do Catarinense, a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória por dois gols de diferença ou mais para seguir no estadual, enquanto o Figueirense pode até perder por um gol de diferença que avança.

Provável escalação do Figueirense: Emerson Junior; Everton Santos, Felipe Gregório, Ítalo, Carlinhos; Fabrício Bigode, Denner, Marllon, Khevin; Pedro Maranhão, Gabriel Rodrigues.

Provável escalação do Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Tiago Coser, Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Ravanelli; Fabinho, Mike e Perotti (Anselmo Ramon).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Marcílio Dias Catarinense 22 de abril de 2021 Figueirense 3 x 1 Chapecoense Catarinense 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Figueirense Série C 30 de maio de 2021 A definir Figueirense x Oeste Série C 6 de junho de 2021 A definir

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 5 x 0 Metropolitano Catarinense 22 de abril de 2021 Figueirense 3 x 1 Chapecoense Catarinense 9 de maio de 2021

Próximas partidas