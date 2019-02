Chapecoense empata em casa com o La Calera e está fora da Sul-Americana

Verdão pressiona, mas gol fora de casa marcado pelos chilenos garante classificação à segunda fase

A Copa Sul-Americana 2019 terminou hoje (19) para a Chapecoense: os catarinenses ficaram no empate em 1 a 1 com o Unión La Calera, jogando em casa, e estão eliminados na primeira fase do torneio graças ao saldo qualificado. Bou abriu o placar para os chilenos, enquanto Everaldo anotou o tento alviverde.

Os chilenos deverão esperar até maio, quando a Conmebol irá definir os duelos da segunda fase em novo duelo.

O jogo

⚽ ¡Un gol histórico!



🇨🇱🏆 Walter Bou marcó el primer gol de @ulcsadpoficial un torneo @CONMEBOL. Fue el grito de la clasificación de los chilenos a la Segunda Fase de la #CONMEBOLSudamericana. pic.twitter.com/xqfalFKTLQ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 20 de fevereiro de 2019

A Chape manteve a pressão desde que a bola rolou na Arena Condá, mas quem saiu na frente foi o La Calera: aos 20 minutos, a bola sobrou perto da área e Andía cruzou rasteiro para Bou, livre, só conferir. Os visitantes ainda ficaram com um a menos quando Erik Figueroa foi expulso antes do intervalo, mas ainda mantiveram a vantagem.

No segundo tempo, os catarinenses seguiram pressionando até o empate, quando Bruno Pacheco cruzou, Yann fez o corta-luz e Everaldo bateu colocado. O goleiro Batalla, no entanto, seguiu mantendo os chilenos no jogo até a classificação, enquanto o zagueiro Douglas, mesmo lesionado, acabou improvisado como atacante, na frente, depois que a Chape queimou todas as suas substituições. Mas não foi o bastante.