Chapecoense x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita a Chapecoense nesta quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, buscando reencontrar o caminho da vitória após três empates seguidos. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Chapecoense x Corinthians DATA Quinta-feira, 8 de julho de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Assistente VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de três empates consecutivos no Brasileirão, o Corinthians entra em campo pressionado pela vitória.

Para o confronto, o técnico Sylvinho não poderá contar com Roni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel é o mais cotado para assumir a titularidade.

Do outro lado, a Chapecoense, afundada na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos em nove jogos disputados, busca a primeira vitória no campeonato nacional.

Desta forma, Jair Ventura deve realizar algumas mudanças na equipe. O artilheiro Perotti, com 16 gols na temporada, deve entrar no lugar de Anselmo Ramon para formar dupla de ataque com Fabinho. Derlan, suspenso, será substituído por Ignácio.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Felipe Santana, Ignacio e Matheus Ribeiro; Alan Santos, Anderson Leite, Lima e Felipe Silva; Fabinho e Perotti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de junho de 2021 Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Corinthians Brasileirão 11 de julho de 2021 20h30 (de Brasília) Corinthians x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 2 Chapecoense Brasileirão 30 de junho de 2021 Chapecoense 0 x 2 Bahia Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas