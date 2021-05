Chapecoense x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pela final do Catarinense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Avaí nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Ressacada, pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Como foi derrotado no jogo de ida por 2 a 1, o Verdão do Oeste precisa vencer para ser campeão. Em caso de empate, o time da Capital levanta o troféu. A partida terá transmissão ao vivo na NSC TV, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Chapecoense x Avaí DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Eder Alexandre

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

ONDE VAI PASSAR?

Chape busca o oitavo título do Catarinense / Foto: Getty Images

A NSC TV, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (26). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 em casa, o Avaí chega para a decisão com a vantagem do empate para levantar o troféu do Catarinense.

Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira terá Marcos Serrato, que voltar a ficar à disposição.

Já a Chapecoense precisa vencer para levantar o oitavo troféu estadual.

Recuperado de entorse no joelho direito, o volante Alan Santos aparece entre os relacionados, enquanto Bruno Silva, expulso após o apito final no jogo de ida, é desfalque.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Léo Gomes (Alan Santos) e Anderson Leite; Mike, Fabinho, Anselmo Ramon e Perotti.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edilson, Betão, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Giovanni e Lourenço; Vladívia, Getúlio e Júnior Dutra.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 1 Avaí Catarinense 20 de maio de 2021 Avaí 2 x 1 Chapecoense Catarinense 23 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Avaí Série B 29 de maio de 2021 18h15 (de Brasília) Avaí x Athletico-PR Copa do Brasil 3 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Marcílio Dias Catarinense 19 de maio de 2021 Avaí 2 x 1 Chapecoense Catarinense 23 de maio de 2021

Próximas partidas