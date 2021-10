Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletico-PR enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (13), na Arena Condá, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo (SP) e Gustavo Rodrigues (SP)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna com apenas 12 pontos, a Chapecoense busca vencer a primeira partida em casa no Brasileirão.

Para o confronto na Arena Condá, Denner, por questões contratuais, está fora.

Do outro lado,o Athletico-PR vem de derrota para o Bahia por 2 a 0 na última rodada.

Lucas Halter, com lesão no pé esquerdo, e Matheus Babi, com lesão no joelho, são os únicos desfalques confirmados.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique (Lucas Fasson), Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Christian (Erick), Terans (Léo Cittadini) e Abner; Nikão (Pedro Rocha) e Bissoli.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Jordan e Mancha; Moisés Ribeiro, Renê Júnior e Anselmo Ramon; Geuvânio, Mike e Bruno Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 6 de outubro de 2021 Athletico-PR 0 x 2 Bahia Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Athletico-PR x Flamengo Copa do Brasil 20 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro de 2021 Internacional 5 x 2 Chapecoense Brasileirão 10 de outubro de 2021

Próximas partidas