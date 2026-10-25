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O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, promoveu a estreia de Ivan Provedel, contratado no verão, pela equipe no confronto de domingo contra a Fiorentina, pela Serie A. Chivu também escalou o veterano meio-campista Henrikh Mkhitaryan como titular no San Siro, enquanto a Inter tenta acompanhar o ritmo da líder Lazio.

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Provedel é escalado para estrear pela Inter contra a Fiorentina

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, fez uma mudança importante no gol e escalou o reserva Ivan Provedel para sua estreia pelo clube contra a Fiorentina, no San Siro. Provedel chegou à Inter em julho de 2026, vindo da Lazio, com um contrato de três anos.

O goleiro de 32 anos substitui o espanhol Josep Martinez, que havia sido titular em todos os jogos da Inter até agora nesta temporada.

A Inter entra em campo neste domingo precisando vencer para igualar a Lazio na liderança da Serie A.

Chivu elogia Provedel após nascimento de seu bebê

Em entrevista à DAZNantes do início da partida, Chivu revelou que Provedel conquistou a vaga de titular pela dedicação constante nos treinos, após uma semana especial para sua família. “Provedel merece começar jogando depois desta semana, em que seu bebê também nasceu, e pelo trabalho que fez nestes meses, também dando apoio a Pepo”, afirmou Chivu.

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“Daqui até o fim da temporada, ele vai nos ajudar no rodízio.”

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“É um jogo difícil. A Fiorentina é uma equipe bem treinada... Não podemos escolher; precisamos deixar tudo o que temos em campo”, acrescentou o técnico romeno.

Mkhitaryan é recompensado após atuação decisiva na Champions League

Além de promover a estreia de Provedel, Chivu escalou o experiente meia Henrikh Mkhitaryan como titular no meio-campo após sua participação decisiva na vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk pela Champions League, na quarta-feira. Mkhitaryan deu a assistência para Carlos Augusto quando a Inter jogava com dez jogadores.

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Chivu descartou questionamentos sobre a idade do armênio ao explicar a decisão de escalá-lo ao lado de Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

“Não olho para o documento de identidade, nem para quem nasceu antes ou depois”, declarou Chivu. “Nas últimas vezes em que esteve em campo, ele acrescentou algo que nos faltava e merece começar jogando.”

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Inter busca manter a pressão sobre a Lazio

A partida representa um marco para Provedel, que marcou um dramático gol de empate com a bola rolando contra o Atletico Madrid na Champions League, quando jogava pela Lazio, em 2023.

A equipe de Chivu busca conquistar os três pontos em casa para diminuir a distância até a liderança da tabela.

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A Inter recebe a Fiorentina no San Siro antes de voltar suas atenções para os próximos jogos da Serie A.