Chance de saída de Joey Veerman do PSV aumenta: gigante europeu fica cada vez mais convencido

A chance de Joey Veerman também permanecer no PSV nesta temporada parece cada vez menor. A Voetbal International sabe que o Borussia Dortmund, interessado no jogador há mais tempo, está cada vez mais convencido sobre o meio-campista, que já deseja sair há algum tempo.

Veerman joga no PSV desde janeiro de 2022, período no qual alcançou grandes sucessos. Assim, foi campeão da Holanda nas últimas três temporadas, venceu duas vezes a Copa da Holanda e também três vezes a Supercopa da Holanda.

Veerman, hoje com 27 anos, não escondeu nas últimas temporadas que gostaria de dar um grande passo na carreira, mas viu, por exemplo, uma transferência para o Fenerbahçe melar no último momento.

Veerman sempre expressou sua preferência por um próximo passo em LaLiga ou na Serie A. Com o Dortmund, porém, ele pôde acrescentar uma opção muito atraente à sua lista de possíveis novos clubes.

Nesta semana, já foi revelado que o Dortmund vê em Veerman uma opção séria. Também ficou claro que Veerman, em seu contrato válido até meados de 2028, conta com uma cláusula que determina que ele pode sair por cerca de 20 milhões de euros.

A cláusula, porém, expira "por volta de 20 de agosto", sabe a VI, e, portanto, em breve haverá definição sobre o futuro dele. "O Dortmund já parece convencido por Veerman, confirmam várias fontes", escreveu a revista semanal.

"O interesse é muito sério. O (técnico, red.) Niko Kovac manifestou internamente o desejo de que o holandês reforce sua equipe. Fontes alemãs relatam que o treinador croata procura um meio-campista com senioridade, depois que o Dortmund, até agora neste verão, contratou apenas jogadores com menos de 20 anos."

Até o momento, o Dortmund se reforçou nesta janela de transferências com Konstantinos Karetsas (18, KRC Genk), Joane Gadou (19, Red Bull Salzburg), Kauã Prates (18, Cruzeiro) e Justin Lerma (18, Independiente del Valle).

"Kovac quer um armador que chegue pronto para jogar. E é assim que ele vê Veerman. Principalmente o passe de Veerman, que com seu chute pode servir os velocistas da linha de frente do Dortmund, é um dos maiores pontos positivos."

As bolas paradas de Veerman também são vistas como grandes pontos positivos pelo gigante alemão. Além disso, os aspectos defensivos menos fortes de seu jogo podem ser mascarados pelos três zagueiros centrais no sistema de Kovac.

"Além de Kovac, o diretor esportivo Nils-Ole Book também é um grande fã de Veerman. Ambos já indicaram internamente que são favoráveis a levar o holandês ao Signal Iduna Park", segundo a Voetbal International.

No sábado, em torno do amistoso contra a Roma, o clube provavelmente voltará a abordar o tema "Veerman". Se o diretor Lars Ricken também der sinal verde, o clube ainda terá de convencer Veerman. O jogador do PSV começa no sábado contra o Excelsior.