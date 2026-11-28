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O jornal espanhol “Defensa Central” detonou Brahim Díaz após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Deportivo Alavés. O marroquino teve uma atuação apagada no primeiro tempo, numa oportunidade com a qual contava para provar que merece um papel maior nos planos do técnico José Mourinho, mas não fez o suficiente para convencer a comissão técnica a mantê-lo em campo.

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Segundo o jornal, Mourinho deu a Brahim Díaz a chance de começar como titular no trio de ataque ao lado de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, preferindo deixar Yan Diomande no banco de reservas. O jogador, porém, não aproveitou a confiança recebida, ficou longe de ter o impacto ofensivo que se esperava dele e acabou substituído no início do segundo tempo.

O jornal acrescentou que Díaz atuou por 45 minutos e não finalizou nenhuma vez no gol, apesar de jogar em posição avançada na linha de frente do time merengue. Ele completou apenas dois dribles em quatro tentativas, um aproveitamento de 50%, sem que suas jogadas individuais se transformassem em chances reais de ameaçar o gol do Alavés.

A publicação destacou os números do jogador durante sua participação: ele tocou na bola 37 vezes e a perdeu em 8 ocasiões, além de registrar dois domínios errados. A distância total percorrida conduzindo a bola foi de 46,5 metros, em 5 arrancadas, e ele sofreu uma falta.

Para o jornal, essas estatísticas refletem uma atuação sem a regularidade e a eficiência exigidas de um jogador que atua no setor ofensivo do Real Madrid.

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Na avaliação do “Defensa Central”, a principal deficiência de Brahim Díaz foi a falta de presença diante do gol, já que ele não conseguiu transformar suas movimentações e dribles em ameaça ofensiva. Também não soube aproveitar a companhia de Mbappé e Vinícius para criar chances ou chegar com perigo à área, e os dois dribles bem-sucedidos acabaram sendo o ponto alto de seu primeiro tempo.

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A decisão de Mourinho de substituir Díaz no intervalo foi um sinal claro de sua insatisfação com o rendimento do jogador. O treinador colocou em campo Bernardo Silva e Yan Diomande nos lugares do marroquino e de Aurélien Tchouaméni, na tentativa de dar mais força ao ataque do Real Madrid, que perdia por 1 a 0 ao fim do primeiro tempo.

O jornal encerrou a análise classificando a atuação de Brahim Díaz como uma oportunidade desperdiçada de se firmar no time de Mourinho e afirmou que o que ele apresentou não foi suficiente para reivindicar um papel maior no ataque do Real Madrid, sobretudo diante da forte concorrência pelas posições ofensivas.

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Assim, o jogador deixou o duelo contra o Alavés sem nenhuma contribuição ofensiva digna de nota, num momento em que precisava aproveitar a confiança do treinador para provar que pode conquistar uma vaga de titular no time.