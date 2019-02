Champions League vive noite sem gols com Barça, Liverpool e Bayern

Confira um resumo do que houve nos duelos de ida das oitavas de final da competição europeia

A Champions League viu, em dose dupla, os dois primeiros empates sem gols nestas oitavas de final. Na Inglaterra, Liverpool e Bayern de Munique; na França, Lyon e Barcelona. Duelos que apresentaram ora algumas falhas impressionantes nas finalizações, ora defesas espetaculares dos goleiros.

Foi o caso especialmente no encontro entre Lyon e Barcelona. No primeiro tempo, Ter Stegen fez pelo menos duas intervenções importantíssimas para evitar gols dos mandantes. Em uma delas, espalmou um chute que tinha a direção do ângulo e a bola ainda encontrou a trave.

Na etapa derradeira, o Barça aumentou a sua superioridade e desta vez não encontrou muitos perigos em contragolpes. Entretanto, nem Lionel Messi ou tampouco Luis Suárez – que mais uma vez passou em branco fora de casa – conseguiram traduzir a superioridade em gols. Reserva, Philippe Coutinho saiu do banco, mas pouco contribuiu.

RESULTS



Lopes denies Messi, Busquets & Barcelona as Lyon hold on

Em Anfield Road, o Liverpool sentiu especialmente a noite pouco inspirada de Roberto Firmino – que era dúvida até o último momento por causa de uma gripe. O brasileiro até buscou o jogo, mas estava visivelmente abaixo de suas melhores condições. Salah e Mané, entretanto, também não ajudaram. Sem inspiração e com finalizações aquém do esperado, levaram pouco perigo para o goleiro Manuel Neuer.

Pelo lado dos Bávaros, a equipe treinada por Niko Kovac, que vem crescendo neste segundo semestre, conseguiu controlar bem as investidas dos ingleses. Entretanto, não conseguiram levar nenhum tipo de perigo maior para a meta defendida por Alisson – cuja principal defesa veio após desvio de Matip, seu companheiro de equipe.

Os jogos de volta serão disputados no próximo dia 13 de março.