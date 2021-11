Champions League ‘salva’ Cristiano Ronaldo, que salva o Manchester United

O Manchester United chegou à Espanha ciente de que precisava de um bom resultado contra o Villarreal se quisesse fugir de um drama que pudesse colocar em dúvidas a sua classificação às oitavas de final do torneio. E isso estando na esteira de uma crise de resultados que culminou na saída do treinador Ole Gunnar Solskjaer e com o interino Michael Carrick na área técnica.

A vida não foi fácil no estádio El Madrigal, mas o final foi feliz: vitória por 2 a 0 e classificação garantida para o mata-mata. Dificilmente teria sido assim se os ingleses não tivessem um cara chamado Cristiano Ronaldo em suas fileiras. O português fez o gol que abriu caminho para a vitória mancuniana, antes de Jadon Sancho enfim estufar as redes com a camisa do Manchester United.

É incrível como é forte a relação de CR7 com a máxima competição europeia, da qual é o maior artilheiro em todos os tempos. A regularidade com a qual tem balançado as redes pelo United, nesta sua temporada de retorno ao clube inglês, é o que tem feito a diferença para evitar um clima de decepção total: já foram seis gols em cinco jogos.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo in the Champions League this season:



Matchday 1 ⚽️

Matchday 2 ⚽️

Matchday 3 ⚽️

Matchday 4 ⚽️⚽️

Matchday 5 ⚽️#UCL pic.twitter.com/3auNhlzxai — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021

Metade destes gols foram marcados nos últimos 15 minutos das partidas e deram a vitória ao United. O Villarreal foi vítima duas vezes entre os dois encontros nesta fase de grupos. Nunca um jogador de clube inglês havia feito gols em todos os seus cinco primeiros jogos de uma temporada na Champions League. Até Cristiano fazer isso agora – vitimando pelo caminho, além do Villarreal, Atalanta e Young Boys.

A regularidade artilheira de Cristiano Ronaldo na Champions League é uma boa notícia para o craque português, que tem sido irregular neste seu retorno ao Manchester United se considerarmos os jogos da Premier League: não que os quatro gols em nove jogos de campeonato nacional seja pouco, mas a questão é que há uma avaliação de que ele contribui pouco para a pressão que o ataque faz sem a bola – que era um dos pontos fortes do time antes de sua chegada.

Como o camisa 7 responde a isso? Marcando estes gols que vão salvando o Manchester United de uma enorme decepção no torneio europeu. Ele ainda é garantia de gols, e gols ganham jogos.

Cristiano fez mais da metade dos gols do United nesta campanha europeia (os Red Devils somam 10 tentos até aqui). Não fosse a presença do português, o clube de Old Trafford estaria em maus lençóis. Em meio à grande indefinição que cerca quase tudo que envolve o United de hoje, incluindo a avaliação sobre a compatibilidade de CR7 para o que sua equipe pode oferecer como conjunto jogando futebol, a Champions League tem aparecido para salvar Cristiano Ronaldo de maiores críticas. Os seus gols são decisivos. E, sendo assim, o craque também vai salvando os Red Devils.

“Não há muito que eu realmente possa falar sobre o Cristiano. É o que ele faz, seja nos grandes jogos ou nos grandes momentos. Quando você precisa de alguma coisa, ele está lá para entregar”, avaliou Michael Carrick sobre o português após a vitória sobre o Villarreal.