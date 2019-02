Champions League: Roma vence em casa e sai em vantagem contra o Porto

Jovem Nicolo Zaniolo marca duas vezes e decide para os italianos, que jogam por um empate para irem às quartas

Naquele que foi, talvez, o encontro menos atraente desta terça-feira (12) de oitavas de final da Champions League 2018/19, a Roma aproveitou a força do Olímpico e saiu na frente do Porto ao vencer por 2 a 1, com dois gols do garoto Nicolo Zaniolo. Adrián ainda manteve os Dragões vivos e com chances de ficar com a vaga no jogo de volta, em Porto, no dia 6 de março.

Em um primeiro tempo com poucas ações, foi a Roma quem esteve mais próxima de abrir o marcador: Dzeko acertou o poste aos 37 minutos, algum tempo depois dos italianos pedirem pênalti por um suposto toque de mão na área.

Na volta do intervalo, o panorama mudou, especialmente após a partir dos 25 minutos, quando El Sharaawy jogou na área para Dzeko, que ajeitou e tocou para Zaniolo bater cruzado e vencer Casillas. Minutos depois, Dzeko puxou contragolpe, finalizou da entrada da área e a bola foi na trave antes de voltar para o menino de 19 anos marcar o segundo na partida.

Todos nós antes de vermos Zaniolo jogar



versus



Depois de vê-lo jogar pic.twitter.com/c0R1hTiOXT — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) 12 de fevereiro de 2019

Ainda antes dos dez minutos finais, Soares tentou pegar de primeira da entrada da área, a bola espirrou e sobrou para Adrián diminuir e deixar o Porto no páreo para o jogo de volta.

Os Dragões recebem a Roma no dia 6 de março, a partir das 17h do horário de Brasília.