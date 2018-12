Champions League: Lyon bate Shakhtar e garante vaga; United perde e muito mais!

Confira um rápido resumo de outros jogos que tiveram grande importância nesta quarta-feira (12) do certame europeu

Estão definidos todos os classificados para as oitavas de final da Champions League 2018-19! Nesta quarta-feira (12), foram disputados os últimos jogos válidos pela última rodada da fase de grupos da maior competição de clubes da Europa. Abaixo, confira um resumo do que aconteceu!

LYON ARRANCA EMPATE E CLASSIFICAÇÃO

No Estádio Olímpico de Kiev (onde vem mandando parte de seus jogos), o Shakhtar abriu o placar com o brasileiro Junior Moraes aos 22 minutos do primeiro tempo. Entretanto, Fekir igualou a contagem na etapa derradeira. Com o resultado, os franceses chegaram a 10 pontos e carimbaram vaga nas oitavas de final. Os ucranianos ficaram com 5 pontos e o remanejamento para o mata-mata da Europa League.

UNITED VOLTA A DECEPCIONAR

Na Espanha, o Valencia bateu o já classificado Manchester United por 2 a 1. Os valencianos já não tinham chances de seguir na Champions, mas o triunfo com gols de Soler e Phil Jones (contra) os lavou para a Europa League. Na reta final da partida, Rashford descontou para os ingleses, que terminam na segunda posição, com 10 pontos, atrás da Juventus.

JOGAÇO PARA HONRAR A TRADIÇÃO

Em Amsterdã, Ajax e Bayern de Munique fizeram um duelo digno da época em que ambos eram as grandes potências europeias, na década de 70. Apesar se já estarem classificados, o duelo foi emocionante especialmente nos minutos finais.

Lewandowski abriu a contagem para os alemães aos 13 minutos. O Ajax chegou ao empate na metade da segunda etapa, com Tadic, que virou para o time da casa aos 82’. Pouco depois, Lewandowski, de pênalti, voltou a igualar. Aos 90’, Coman aproveitou passe de Thiago Alcântara e recolocou os visitantes na frente... mas na sequência o zagueiro Sule fez contra, finalizando o placar em 3 a 3.

Com o resultado, o Bayern garantiu a primeira colocação do Grupo E (14) e o Ajax ficou na vice-liderança (12 pts). O Benfica, que bateu o AEK de Atenas por 1 a 0 (gol de Grimaldo), garantiu vaga para a Europa League.

Grande golo de Alex Grimaldo no adeus à #UCL valeu triunfo ao Sport Lisboa e Benfica e estatuto de cabeça-de-série nos 16 avos-de-final da #UEL



COMO TUDO ACONTECEU➡️https://t.co/rpZqM18hDW pic.twitter.com/eRPoff0DPn — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) 12 de dezembro de 2018

A Champions League agora só volta em 2019!