Champions League: Klopp não encontrou palavras para definir defesa de Alisson

O treinador do Liverpool foi só elogios à exibição de seus comandados na vitória por 1 a 0 sobre o Napoli

Jurgen Klopp não conseguiu conter a emoção após a classificação no limite do Liverpool, que venceu o Napoli por 1 a 0 e garantiu passagem para as oitavas de final da Champions League. Qualquer resultado diferente eliminaria os ingleses, que venceram graças ao gol de Salah e a uma defesa espetacular de Alisson no final da partida.

“Não faço ideia de como ele defendeu daquela forma, simplesmente incrível”, disse Klopp após o jogo.“Eu não sei se um treinador já teve mais orgulho do seu time do que eu neste momento”.

“Geralmente, na Champions League, você não consegue surpreender um time. Junto da torcida, foi simplesmente espetacular. Os rapazes fizeram um jogo espetacular (...) Se você pesquisar, encontre um time que causou ao Napoli os problemas que nós causamos a eles hoje. Eles tiveram que mudar completamente o jogo deles, não encontraram a chave. Nós fomos fortes, pegamos a bola, conquistamos os territórios, mudamos a formação deles com nossas corridas”.

“Poderíamos ter marcado mais, é óbvio. Mas 1 a 0, seguir focado, seguir compacto e defender. Depois de 65 minutos virou uma loucura, contra-ataques, todo mundo no momento errado. No primeiro momento estivemos bem. Que jogo! Inacreditável.”

“Foi um pouco tenso. Nós merecemos a vitória, e foi brilhante. O meu respeito pelo Napoli não poderia ser maior. Como eles são fortes! Mas nesta noite eles encontraram um adversário que estava pronto para eles”, completou.