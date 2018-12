Champions League: José Mourinho faz piada ao comentar derrota do Manchester United

O treinador português citou o gol-contra do zagueiro Phil Jones e disse que esperava mais de seus comandados

José Mourinho encontrou espaço para fazer uma piada após a derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Valencia, nesta quarta-feira (12), pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

Os ingleses já estavam classificados, mas poderiam ter garantido a primeira colocação na chave por causa da derrota da Juventus para o Young Boys. Não foi o que aconteceu. Sem apresentar um bom futebol no duelo realizado no estádio Mestalla, na Espanha, o United sofreu um gol de Soler no primeiro tempo e, na etapa derradeira, Phil Jones fez um gol contra que aumentou a vantagem dos espanhóis. Rashford descontou apenas no fim.

Perguntado sobre o motivo da derrota, o português resolveu mostrar o seu caráter humorístico antes de fazer uma análise mais abrangente.

“Por quê? Em primeiro lugar porque nós fizemos dois gols, mas ao invés de ganharmos por 2 a 1 nós perdemos por 2 a 1. Piadas à parte, eu acho que fomos muito passivos no primeiro tempo. Estivemos muito confortáveis com a bola, mas sem intensidade e ambição”, disse.

“No segundo tempo eu tinha certeza, depois de ter falado no intervalo, que as coisas seriam diferentes, mas nós começamos com um gol-contra que deixou o Valencia em uma posição melhor”.

“Nós fizemos 2 a 1 e provavelmente teríamos chegado a 2 a 2, porque tivemos chances importantes”, completou.