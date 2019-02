Champions League: Italiano irá responder por agressão após deixar torcedor do Liverpool em coma

Torcedor da Roma foi extraditado para a Inglaterra após agredir torcedor do Liverpool

Torcedor da Roma irá responder por agressão contra um torcedor do Liverpool durante duelo das semifinais da Champions League 2017-18 entre os times, em abril do ano passado.

Simone Mastrelli, de 30 anos, foi detido na Itália sob mandado de prisão europeu no qual foi extraditado para o Reino Unido após a audiência desta sexta-feira (01). Em comunicado, as autoridades que cuidaram do caso explicaram a situação do agressor perante a justiça.

​(Foto: Getty Images)

"Policiais de Merseyside que investigam o ataque de Sean Cox, 53, em abril do ano passado, extraditaram ohomem que foi preso em Roma por suspeita de agressão. Trinta anos de idade Simone Mastrelli, de Roma, foi preso em um mandado de detenção europeu após o incidente fora de Anfield antes do jogo da Champions League entre Liverpool FC e AS Roma em 24 de abril de 2018”.

"Mastrelli foi extraditado de volta para a Inglaterra ontem (quinta-feira, 31 de janeiro) e foi acusado de agressão e desordem violenta baseado na Seção 20. Ele foi preso em custódia para comparecer ao Tribunal de Sindicato de South Sefton às 14h (horário local) de hoje, sexta-feira, 1º de fevereiro”, informou.

Na ocasião, o irlandês Sean Cox, vítima da agressão, sofreu sérias lesões que o deixaram em coma. Impossibilitado de seguir a mesma vida de antes devido as sequelas, o home de 53 anos chegou a receber 150 mil euros da Roma para ajudar na extensa reabilitação.