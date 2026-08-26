Rodada agridoce para as representantes do campeonato italiano na Champions League feminina. A Juventus vence e convence ao fazer 3 a 0 fora de casa sobre o St.Polten e encaminha a classificação para a próxima fase. Foi pior para a Inter que, jogando na casa do Wolfsburg, sofreu uma clara derrota por 2 a 0 que a deixa sob sério risco de eliminação.





JUVE - Grande atuação da Juventus, que vence o jogo de ida da terceira fase preliminar com um claro 3 a 0 na casa do St.Polten e coloca uma séria hipoteca sobre a classificação, graças à dobradinha de Pinto e ao golaço de Martina Rosucci. Tudo fácil, enfim, para a equipe de Guerrero que, em 2 de setembro, em Biella, terá apenas de cumprir uma formalidade para chegar à fase de liga, onde a Roma já está.

INTER - Já pode estar comprometida, por outro lado, a aventura da Inter na Women’s Champions League. A Inter perdeu por 2 a 0 na casa do Wolfsburg e, daqui a sete dias, no jogo de volta da terceira fase preliminar, será chamada a uma missão dificílima. A equipe de Sassarini sofre os gols de Prasnikar e Kuver , mas consegue resistir às alemãs apesar de ter ficado com dez jogadoras no início do segundo tempo após o cartão vermelho direto para Robustellini.