Champions: eliminado, Lewandowski critica 'falta de ousadia' do Bayern

Atual campeão da UEFA Champions League foi eliminado pelo Liverpool, com derrota por 3-1 em plena Allianz Arena, na Alemanha

Robert Lewandowski crê que a tática adotada por Niko Kovac na partida de volta das oitavas de final da UEFA foi fundamental para a queda do time diante do em plena Allianz Arena.

Depois do empate em 0-0 no jogo de ida, a equipe perdeu por 3-1 na tarde desta quarta-feira (13) dentro de seus domínios. O camisa 9 do de Munique fez uma análise da eliminação de sua equipe no principal torneio continental.



(Foto: Getty Images)

"No primeiro jogo, nós tivemos um bom risco para jogar ofensivamente e tentar marcar o gol. Hoje, eu penso que nós não tentamos jogar de forma ofensiva, nem tentamos marcar gols, porque não tivemos muitas chances e esse foi nosso problema hoje. Nós estávamos jogando em casa, mas não foi nosso jogo hoje e é por isso que o Liverpool nos venceu", disse à beIN Sports.

"Não estou feliz, estou com raiva, porque nós sabemos que nós poderíamos fazer melhor do que fizemos hoje", acrescentou o centroavante.