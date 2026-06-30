Chamou-o de um termo ofensivo... Hossam Hassan empunha a espada da justiça contra o magnata do Zamalek

Em um momento em que a torcida egípcia aguarda ansiosamente o confronto da seleção egípcia contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, surgiu uma nova crise em torno do técnico dos “Faraós”, Hossam Hassan, depois que ele decidiu recorrer à via judicial contra o escritor e roteirista Medhat Al-Adl, devido às declarações polêmicas deste último contra o técnico da seleção.

O advogado Ashraf Abdelaziz, representante legal de Hossam Hassan, apresentou uma queixa ao Conselho Superior de Regulamentação da Mídia, além de uma denúncia ao Ministério Público, contra Medhat Al-Adl, depois que este último descreveu o técnico da seleção como “doente mental” e “técnico medíocre”, criticando suas escolhas técnicas e menosprezando os resultados alcançados pela seleção egípcia na Copa do Mundo.

O Conselho Superior de Regulamentação da Mídia encaminhou a queixa à Comissão de Reclamações, presidida pelo jornalista Essam Al-Amir, que decidiu intimar o responsável pela conta verificada em nome de Medhat Al-Adl no “Facebook” para apurar as circunstâncias do caso e tomar as medidas necessárias de acordo com a Lei de Regulamentação da Imprensa e da Mídia.

As declarações de Adl geraram uma tempestade de polêmica nas redes sociais, sobretudo porque o escritor — conhecido por sua forte ligação ao clube Zamalek e por ser membro do Comitê de Investimentos do clube — ultrapassou, segundo seus críticos, os limites da opinião técnica para fazer um ataque pessoal ao técnico da seleção.

Embora Al-Adl tenha se apressado em apresentar um pedido de desculpas público, afirmando seu grande respeito por Hossam Hassan e descrevendo-o como “o maior atacante da história do Egito”, ele voltou a esclarecer que seu pedido de desculpas se limitava à expressão utilizada, e não à sua opinião sobre o desempenho da seleção e as escolhas da comissão técnica, reafirmando que mantém suas críticas.

A crise surge em um momento em que a seleção egípcia vive um clima de otimismo após ter conseguido chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após terminar em segundo lugar no Grupo 7 com cinco pontos, conquistados com empates contra a Bélgica e o Irã e uma vitória sobre a Nova Zelândia.

Desde o anúncio da lista de convocados para a Copa do Mundo, Hossam Hassan vem enfrentando uma onda de críticas, especialmente por parte de alguns torcedores do Zamalek, devido à exclusão de Mustafa Mohamed da lista final. O técnico respondeu repetidamente a essas críticas, afirmando que suas escolhas são feitas exclusivamente com base na visão técnica, sem qualquer influência de afiliações ou favores.