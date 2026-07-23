Nando Alonso ficou perplexo. Ele não esperava isso de Edin Terzic. O CD Derio, time da terceira divisão treinado por Alonso, enfrentou o novo clube de Terzic, o Athletic Club de Bilbao, em um amistoso. Para o ex-técnico do Borussia Dortmund, essa foi a primeira partida no comando dos bascos após mais de dois anos de pausa.

“Fiquei surpreso quando me dirigi ao banco de reservas e alguém me chamou pelo nome. Eu me virei e lá estava ele”, disse Alonso após a partida. “Ele me desejou boa sorte para o novo projeto em Derio. O fato de ele ter se dado ao trabalho de descobrir meu nome e de estarmos iniciando um novo projeto me pareceu um grande gesto. Tive a impressão de que ele é uma pessoa atenciosa e acessível, cujo lado humano é louvável.”

Essa não foi a única atitude gentil de Terzic naquele dia, que terminou com uma vitória de 3 a 0 para o Bilbao. Como o Derio ficou com apenas dez jogadores em campo após a lesão de um jogador e o árbitro não permitiu mais substituições, Terzic também reagiu. Ele tirou Aitor Paredes de campo, para que o número de jogadores voltasse a ser igual.

Esse episódio é emblemático dos primeiros dias de Terzic no norte da Espanha. O técnico de 43 anos vem sendo muito bem recebido até agora por sua maneira calorosa e empática. Como torcedor fervoroso do BVB, Terzic sabe, naturalmente, exatamente como é ser torcedor de um clube que significa muito para as pessoas de toda a cidade e cujo lendário estádio San Mamés está sempre lotado.

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Edin Terzic: estatisticamente, um dos melhores treinadores da história

Um clube fundado em 1898, conhecido por ser muito especial devido à sua filosofia, única no futebol profissional moderno em todo o mundo. Assim, o Bilbao se comprometeu, há mais de 110 anos, a apostar consistentemente em jogadores originários do País Basco ou formados lá. A identidade regional e a própria base de formação Lezama são os grandes pilares do único clube, além do Real Madrid e do FC Barcelona, que nunca sofreu rebaixamento da primeira divisão espanhola.

No início de maio, o Bilbao anunciou a contratação de Terzic. O acordo gerou grande entusiasmo entre os torcedores, que até hoje não conseguem acreditar que um técnico desse calibre tenha se juntado ao clube. Apesar de ter contrato em vigor, Terzic deixou o BVB em junho de 2024 — tendo como ponto final a derrota na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (0 a 2). Ele é o último técnico a conquistar um título para o Dortmund (Copa da Alemanha de 2021).

Desde então, Terzic mal conseguiu dar conta das ofertas vindas de dentro e de fora do país. De Frankfurt a Wolfsburg, passando por Mônaco, Tottenham e Chelsea, não faltaram propostas. Não é de se admirar, se levarmos em conta um fato que costuma ser ignorado, especialmente na Alemanha: Terzic, nascido em Menden, é, em termos de pontos, um dos melhores técnicos alemães da história.

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Edin Terzic em Bilbao: primeira declaração em basco

Até o momento, ele comandou 128 partidas (75 vitórias, 24 empates, 29 derrotas) como técnico principal, com uma média de 1,95 pontos por jogo. Fora do FC Bayern de Munique e do Borussia, nenhum técnico alemão com pelo menos 75 e no máximo 300 partidas oficiais conseguiu superar essa média — em toda a história do futebol alemão!

“Kaixo, eskerrik asko, athleticzales, estou muito feliz por estar aqui”, foi a primeira declaração de Terzic em 7 de julho, durante sua apresentação oficial em uma sala de imprensa lotada, após a qual lhe foi entregue uma camisa com seu nome e o número 52 nas costas — já que ele é o 52º técnico da história de Bilbao. A tradução do basco: “Olá, muito obrigado, Athleticzales, estou muito feliz por estar aqui.”

O presidente Jon Uriarte, cujo mandato foi recentemente confirmado até 2030, havia falado anteriormente de um “dia muito importante para o clube”. Terzic teria sido seu candidato preferido para suceder Ernesto Valverde. O técnico de 62 anos havia deixado o cargo de treinador do Athletic após um total de três mandatos e mais de 500 partidas oficiais. “Vimos em você uma excelente habilidade futebolística e um potencial dinâmico. E, acima de tudo, desde o primeiro dia, entusiasmo por um desafio tão diferente e motivador como o do Athletic”, disse Uriarte sobre Terzic.

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O Bilbao teve recentemente uma temporada desastrosa

No entanto, quem arquitetou o acordo foi Mikel Gonzalez, que também estava sentado ao lado de Terzic. O executivo de 38 anos é diretor-geral de futebol profissional do Bilbao e já mantinha contato com o ex-técnico do Dortmund há algum tempo. Quando os bascos perderam por 1 a 4 para o BVB na Liga dos Campeões, em outubro passado, Terzic conheceu o presidente Uriarte pela primeira vez. Gonzalez agradeceu a Terzic por ter escolhido o Bilbao “e não os grandes clubes que disputam as melhores competições”. Ele destacou que a filosofia do alemão de origem bósnia se encaixa perfeitamente no clube e que “as pessoas sentirão uma forte conexão com ele”.

O fato de a chegada de Terzic ter gerado um clima de renovação tem a ver, sobretudo, com a temporada anterior. Ela foi desastrosa para o Bilbao. A 12ª colocação representou a pior classificação desde 2018; no final, a primeira posição de rebaixamento ficou a apenas três míseros pontos de distância — mas a classificação para a Conference League também ficou a apenas seis pontos.

O Bilbao, no entanto, foi um dos times mais vulneráveis da liga e apresentou um ataque ineficaz: apenas quatro clubes sofreram mais gols, e apenas quatro marcaram menos gols. Na semifinal da Copa del Rey, para piorar ainda mais a frustração, o time foi derrotado pelo rival local, o San Sebastián. Após a conquista da taça em 2024 e dois anos competindo na Europa, as semanas com jogos em sequência serão, portanto, coisa do passado para o Bilbao na próxima temporada.

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Edin Terzic é chamado de “o mais jovem carrasco de Luis Enrique”

Isso, por sua vez, pode favorecer o trabalho de Terzic, que em breve terá em seu time três recém-coroados campeões mundiais: Unai Simon, Aymeric Laporte e Nico Williams. Os torcedores vermelho-brancos anseiam por uma renovação completa e depositam todas as suas esperanças no “mais jovem carrasco de Luis Enrique”, como Terzic foi apelidado pelo jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. O motivo? Ele foi o último técnico a derrotar o Paris Saint-Germain na fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Para concretizar suas ideias, Terzic, além de seu assistente de longa data, Sebastian Geppert, trouxe mais duas pessoas para a comissão técnica. O búlgaro Peter Gaydarov, de 35 anos, foi contratado após cinco anos no FC Bayern, onde treinava a equipe sub-19. A ele se junta Oscar de Marcos, uma lenda absoluta do clube. Com 573 partidas oficiais pelo Bilbao, o jogador de 37 anos é o segundo com mais partidas disputadas na história do clube. “Não passavam três frases sem que ele fosse mencionado. Quando descobri o quanto Oscar é importante para este clube, eu disse: preciso trabalhar com ele”, explicou Terzic.

Terzic aproveitou sua pausa de dois anos não apenas para fazer inúmeras viagens com sua família, com quem havia se afastado por muito tempo. Ele também se reuniu com diversos especialistas em diversas áreas. Assim, por exemplo, ele se aperfeiçoou no tema da Inteligência Artificial como auxílio na análise de dados.

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Edin Terzic trocou ideias com Jupp Heynckes e Hansi Flick

Ele também manteve contato com o veterano Jupp Heynckes, o único técnico alemão na história do clube de Bilbao que, após seus dois mandatos (1992 a 1994 e 2001 a 2003), ainda é venerado na cidade como “Don Jupp”. Terzic também visitou Hansi Flick em Barcelona, pois “queria descobrir o que mudou para eles ao passar da Bundesliga para a LaLiga”.

Haverá um reencontro em breve com Flick. Terzic começa logo com três partidas do campeonato em oito dias; na segunda rodada, a equipe viaja para enfrentar o Barça. A estreia será em San Mamés, contra o Sevilla FC. Nessa época, acontece a “Aste Nagusia”, a maior festa da cidade de Bilbao. A comemoração deve ser ainda maior se Terzic conquistar uma vitória em sua estreia oficial.