"Chamas estavam muito altas", disseram sobreviventes da tragédia no CT do Flamengo

Incêndio matou 10 pessoas e deixou outras três gravemente feridas nesta sexta-feira (8)

A sexta-feira (8) amanheceu triste com a notícia do incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que matou 10 pessoas e deixou outras três gravemente feridas.

Enquanto familiares e amigos estão no local em busca de maiores informações, Jeferson Rodrigues, dono de uma pensão ao lado do Ninho, revelou que conversou com o jogador Caíque Gomes, de apenas 15 anos.

"Ele contou que acordou com as chamas muito altas e que não deu tempo de pegar nada. Ele estava feliz e triste ao mesmo tempo por conta dos colegas. Até interrompemos a ligação porque estava muito emocionado. Da categoria dele, foram três companheiros que morreram.", disse.

"Estou na pensão há oito anos. Já passaram pela minha pensão mais de 600 meninos, e destes apenas 15 a 20 seguem no Flamengo. Então a gente cria como filho, é triste tudo o que está acontecendo em 2019", concluiu.

Dos dez mortos, seis eram jogadores ( dois estavam em período de testes) e quatro funcionários do Flamengo.