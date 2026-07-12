Granit Xhaka, capitão da seleção suíça, afirmou que o cartão vermelho recebido por Breel Embolo foi o ponto de virada na partida contra a Argentina, que terminou com a derrota da Suíça por 1 a 3 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida teve um momento emocionante aos 69 minutos, quando o árbitro inicialmente mostrou um cartão amarelo ao argentino Leandro Paredes após um contato com Embolo, antes que o VAR interviesse e solicitasse a revisão da jogada.

Após a revisão do vídeo, o árbitro anulou a advertência dada a Paredes e decidiu aplicar o cartão amarelo a Embolo por simulação. Esse foi o segundo cartão amarelo do atacante suíço, que já havia recebido uma advertência no primeiro tempo, levando-o a ser expulso aos 72 minutos, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

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Chaka disse em declarações à imprensa: “Acho que o cartão vermelho mudou completamente o rumo da nossa partida e alterou o plano de jogo que tínhamos desde o início, que era extremamente positivo.”

E acrescentou: “É muito doloroso perder uma partida por causa de uma única decisão do árbitro, mas, no fim das contas, foi uma decisão dele.”

O capitão da Suíça continuou: “É difícil aceitar isso agora, logo após o fim da partida, porque o vestiário estava completamente em silêncio, e estou me sentindo frustrado.”

E acrescentou: “Mas sentir-se decepcionado após uma partida contra uma seleção como a Argentina mostra a grande mentalidade que esta equipe possui.”

Ele continuou: “Regras são regras e não podemos mudá-las, mas, na minha opinião pessoal, essa decisão acaba com a diversão do jogo.”

E acrescentou: “Não sei o que o jogador poderia ter feito de diferente, mas, simplesmente, não acabem com a diversão de jogar.”

Chaka encerrou suas declarações dizendo: “Acho que jogamos muito bem na partida e, como eu disse, se fosse 11 contra 11, teríamos conseguido acompanhá-los, mas é realmente difícil encontrar as palavras certas agora, depois dessa derrota.”

Com essa vitória, a seleção argentina se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, enquanto a Suíça foi eliminada do torneio após uma partida repleta de emoção e polêmicas arbitrais.