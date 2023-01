Ceuta x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceuta e Barcelona se enfrentam na tarde desta quinta-feira (19), no Alfonso Mrurube Stadium, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Lanterna da terceira divisão espanhola, o Ceuta não tem desfalques confirmados para o duelo, mas não deve oferecer grandes riscos ao adversário.

Do outro lado, o Barcelona acabou de faturar o título da Supercopa da Espanha e deve ir a campo com uma equipe alternativa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceuta: Montagud; Garcia, Lafarge, Gutierrez, Macias; Reina, Lopez; Gonzalez, Cuevas, Redondo; Rios.

Escalação do provável Barcelona: Pena; Bellerin, Garcia, Christensen, Alba; Roberto, Kessie, Torre; Raphinha, Torres, Fati.

Desfalques

Ceuta

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Quando é?

• Data: quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Alfonso Murube Stadium, Ceuta - ESP