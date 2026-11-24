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Cesc Fabregas evitou criar expectativas antes do confronto do Como com o AEK Atenas pela Champions League. O treinador afirmou que seu time precisa manter os pés no chão e ser fiel à própria identidade tática. Uma vitória na noite de terça-feira deixaria a equipe italiana bem mais perto de uma vaga inédita na fase eliminatória da principal competição europeia.

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Calma diante de um grande desafio

O Como está perto de um feito histórico enquanto se prepara para receber o AEK Atenas em um confronto decisivo pela Champions League no Stadio Sinigaglia. Apesar da empolgação crescente com a campanha europeia do Como, Fabregas quer manter seus jogadores com os pés no chão. O ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea está concentrado no projeto de longo prazo do clube e não quer que uma única competição desvie o foco do desenvolvimento geral da equipe e de sua identidade em campo. Fabregas ressaltou que seu time precisa ser eficiente para conseguir um bom resultado diante de um adversário tão forte fisicamente e dominante.

"Não somos os favoritos. Somos um clube pequeno e sabemos bem o quanto ainda podemos melhorar. Conquistamos o respeito que temos hoje, mas precisamos continuar crescendo com calma e controlar nossas emoções", afirmou Fabregas, segundo o TUTTOmercatoWEB.

Fabregas prioriza a identidade do time, não um resultado isolado

O técnico espanhol alertou seu elenco para a dificuldade do duelo contra os visitantes gregos e se recusou a subestimar uma equipe que já mostrou ser capaz de enfrentar os melhores da Europa. Ao destacar o histórico do AEK no cenário continental, observou que o time tem qualidade para criar dificuldades até para os maiores clubes da competição. "O AEK já criou problemas até para times como o Real Madrid. É uma equipe forte fisicamente, dominante e com uma mentalidade sólida. Teremos de ser muito eficientes", disse Fabregas.

O treinador também traçou um paralelo com a abordagem tática de Massimiliano Alvini e reiterou que sua equipe não abrirá mão de seus princípios, seja qual for o placar. Ele insistiu que a identidade vem antes de tudo e observou que um resultado isolado não define a qualidade de seu elenco. "Você não é ruim quando perde nem um fenômeno quando ganha. Haverá jogos em que teremos de sofrer, mas não vamos mudar nossa maneira de jogar", acrescentou.

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Douvikas se prepara para encontro emocionante

À frente do ataque da equipe italiana está Tasos Douvikas, que atualmente lidera a artilharia da Champions League. O atacante grego admitiu que enfrentar um clube de seu país tornará a noite no Sinigaglia emocionante. Douvikas tem sido uma revelação nesta temporada, mas fez questão de dividir os méritos de seu sucesso individual diante do gol com os companheiros e a comissão técnica.

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"É ótimo enfrentar um time grego. Será uma partida especial e muito emocionante. Eles têm uma equipe sólida, com qualidade e muita agressividade. O apoio dos nossos torcedores será fundamental para nós. Ser o artilheiro é algo especial, mas o mérito também é da comissão técnica e dos meus companheiros. Quero continuar crescendo como jogador e como pessoa", comentou o atacante.

Foco segue no elenco atual

Com a janela de transferências de janeiro se aproximando, Fabregas foi questionado se o sucesso europeu do clube poderia levar à contratação de reforços. O treinador, porém, tratou de encerrar qualquer especulação e insistiu que o foco deve estar inteiramente na sequência intensa de jogos. Ele destacou que ainda restam sete partidas importantes antes do início da pausa de inverno, sem espaço para distrações sobre contratações. "Agora não é hora de falar disso, ainda faltam sete jogos antes da pausa", afirmou.