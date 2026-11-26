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Cesc Fabregas está se tornando rapidamente um dos jovens técnicos mais comentados do futebol europeu, o que levanta perguntas sobre um possível retorno ao Barcelona. O ex-meio-campista do clube catalão tem impressionado à frente do Como e alimentado especulações de que um dia poderá suceder Hansi Flick no Camp Nou.

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Fabregas é questionado sobre volta ao Camp Nou após vitória na Champions League

Fabregas foi questionado sobre um possível retorno à Catalunha após a vitória do Como por 1 a 0 sobre o AEK Athens na Champions League . Em entrevista à TNT Sports Mexico depois da partida, o ex-meio-campista de Barcelona, Arsenal e Chelsea foi perguntado se conseguia se imaginar comandando o clube um dia.

Embora sua forte ligação com o Barcelona mantenha seu nome entre os possíveis candidatos para o futuro, Fabregas evitou fazer previsões de longo prazo. Sua prioridade continua sendo o trabalho que desempenha atualmente na Itália, não as especulações sobre quem sucederá Flick.

Técnico do Como diz que pensar no futuro «não leva a lugar nenhum»

Ao comentar a atenção crescente em torno de sua carreira como técnico, Fabregas explicou que experiências anteriores o ensinaram a não planejar o futuro.

“Sou uma daquelas pessoas que vivem um dia de cada vez. Pensar no futuro geralmente não leva a lugar nenhum”, disse. “Sou de lá, cresci naquele clube e conheço todo mundo lá, mas nunca gostei de pensar muito à frente. Nas vezes em que fiz isso, não deu certo para mim.”

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Ele também ressaltou a importância de aproveitar o presente enquanto lida com as exigências diárias de um projeto em crescimento no Como.

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“A vida é como pilotar um avião: você nunca sabe quando ele vai desacelerar”, acrescentou. “Por isso, temos que tentar aproveitar todos os momentos. Quando for hora de competir, competir; quando for hora de se divertir, se divertir; quando for hora de estar com a família, estar com a família.

“Tento encontrar um equilíbrio em meio à competitividade e às exigências de ser técnico de um clube como o Como, onde estamos crescendo e tenho tantas responsabilidades. Como eu disse, foco no dia a dia, porque pensar no futuro geralmente não leva a lugar nenhum.”

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Ex-meio-campista ainda assiste a todos os jogos do Barcelona

Apesar de afastar a possibilidade de uma volta imediata ao Camp Nou, Fabregas continua acompanhando seu ex-clube de perto. Sua admiração pelo futebol da equipe é tamanha que chega a distraí-lo durante a preparação tática para os jogos europeus do Como.

“Não perco nenhum jogo”, continuou. “Outro dia, estávamos preparando nosso plano de jogo contra o AEK, e eu assistia à partida pelo celular. Meus auxiliares tiveram que me dizer algumas vezes: ‘Concentre-se, isso é importante.’ Mas é que eu realmente amo futebol, e o Barça joga em um nível incrível, assim como o PSG e o Bayern de Munique. Esses quatro ou cinco times são absolutamente brilhantes, e adoro vê-los jogar.”

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Contrato com o Como até 2028 e respaldo a Flick afastam mudança imediata

Um retorno à Espanha parece distante, já que Fabregas tem contrato com o Como até 2028 e declarou anteriormente que deseja cumpri-lo. Se continuar progredindo na Itália, ele seguirá no radar caso surja uma vaga no futuro.

Na Catalunha, porém, não há nenhuma troca de técnico iminente. A direção esportiva do Barcelona segue muito satisfeita com Flick, o que permite a Fabregas se concentrar em seu projeto no Como sem pressão imediata.