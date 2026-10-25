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Cesc Fabregas elogiou a crescente maturidade do Como depois que a equipe superou um calendário desgastante para vencer o Sassuolo por 2 a 0. Após seus feitos históricos em competições europeias contra o Manchester United, o clube italiano mostrou que tem elenco para competir em várias frentes.

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Rodízio se mostra fundamental para Fabregas

O Como deu sequência à boa fase no sábado e conquistou a terceira vitória consecutiva ao bater o Sassuolo por 2 a 0. Dois gols de Tasos Douvikas garantiram os pontos, mas, para Fabregas, o principal foi a capacidade da equipe de manter a intensidade apesar da sequência apertada de jogos, que recentemente incluiu um confronto de destaque contra o Manchester United pela Champions League.

“Depende. Cada vez é um pouco diferente. Hoje, certamente, pesou mais o aspecto físico. Os jogos anteriores contra Manchester United e Fiorentina nos tiraram energia”, explicou Fabregas, segundo o TUTTOmercatoWEB. “Vir aqui para competir... era importante chegar com energia. Com jogadores que esperavam havia semanas ou meses por uma oportunidade. O verdadeiro desafio desta temporada são os jogos muito próximos uns dos outros. Se você olhar, os maiores times estão tendo dificuldades com tantas mudanças.”

O ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea ressaltou a importância de os jogadores menos utilizados corresponderem quando recebem uma oportunidade. “O outro time, por sua vez, chega depois de 8 dias de preparação para a partida. A vitória dá uma força extra, e é ainda melhor vencer dessa maneira. Hoje jogaram Kambwala e Ricci, e Lahdo fez sua estreia. Ter todos disponíveis e contribuindo até o fim da temporada é algo bom”, acrescentou.

A ascensão de Tasos Douvikas

O atacante grego Douvikas foi o grande destaque da partida, e Fabregas fez questão de apontar o enorme trabalho por trás de sua eficiência nas finalizações. O espanhol acredita que Douvikas tem todos os atributos necessários para se tornar um dos centroavantes mais temidos da competição se mantiver o atual ritmo de evolução.

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“Tasos quer que você lhe passe informações. Ele sempre quer conversar, é um cara que sempre quer melhorar, está marcando gols... Sei quanto trabalho existe por trás disso. Ele está evoluindo de uma forma que pode transformá-lo em um centroavante muito, muito importante. Ele treina a mil, é um cara muito generoso e, nesse sentido, estamos muito felizes. Nestes últimos três anos, ele foi uma das contratações que nos deram satisfação”, observou.

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Solidez defensiva e evolução tática

Além do desempenho ofensivo, a resistência defensiva do Como chamou a atenção: a equipe não sofreu gols apesar de escalar uma linha de defesa inteiramente nova. Fabregas observou que o time está cada vez mais preparado para administrar diferentes momentos das partidas, uma capacidade que aprimorou até mesmo desde a difícil noite contra o Manchester United em Old Trafford.

“Estou muito feliz com isso. Quando um time defende bem, é sempre melhor do que atacar. Precisamos ganhar confiança. Mesmo depois do Manchester United, parece que a equipe está administrando melhor alguns aspectos para evoluir. Se você olhar para a defesa de hoje, foi a primeira vez que todos jogaram juntos. Além disso, havia Ricci à frente deles. Não podemos esquecer isso, e eu não esqueço. Há trabalho por trás disso. Os jogadores entendem o que pode ser melhorado e tentam colocar isso à disposição”, explicou.

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Adaptação ao mais alto nível

Fabregas também falou sobre a necessidade de administrar jogadores de destaque como Nico Paz, poupado após uma carga pesada de jogos internacionais e europeus. O treinador insistiu que o rodízio é uma parte indispensável do processo para uma equipe jovem que tenta se consolidar como força nas competições nacionais e continentais.

“Acho que é um grande desafio, especialmente depois da Champions League. Vir aqui com tantas mudanças e apresentar esse desempenho, sobretudo no segundo tempo. Não demos a eles espaço para jogar nem criar oportunidades. Há momentos durante a temporada que precisamos administrar dessa forma. Este é um processo de adaptação, somos muito jovens e, para mim, a reação de hoje foi importante. Gostei muito da equipe”, concluiu Fabregas.