Cerveja nos estádios de futebol: o histórico de uma polêmica longe do fim

Mesmo proibida, alguns estados permitem a venda álcool nos estádio; agora, o STF vai julgar um processo para tentar acabar com essa polêmica

Um assunto que está sempre na boca do torcedor é cerveja nos estádios. Alguns estados liberam, outros não. O assunto é bastante polêmico em todo o .

Nesta sexta-feira (28), o STF adiou o julgamento que vai determinar o futuro do álcool nos estádio. Para te deixar por dentro do assunto, a Goal fez um apanhado da polêmica.

A PROIBIÇÃO

Desde de 2008 a venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos em estádios brasileiros. Alegando que o álcool acabava por causar mais violências nos eventos esportivos, a CBF e o Ministério Público assinaram um termo garantindo a proibição.

Em 2010, a o impedimento acabou sendo incluído no Estatuto do Torcedor: "São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei: não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência"

LEI GERAL DA COPA

Em 2013, a Fifa ganhou uma disputa com a legislação brasileira e conseguiu permissão para que os realizados pela entidade no país - e pudessem ter a venda de álcool,

Mesmo que alguns estados já tivessem liberado, após a Copa do Mundo, tantos outros se movimentaram para legalizar o álcool nas dependências dos estádios locais. Com isso, em 2016, as do Rio de Janeiro puderam ter cerveja no cardápio.

INCONSTITUCIONALIDADE

Entendendo que as legislações próprias de cada estado permitindo o álcool vão contra uma Lei Federal - o Estatuto do Torcedor - a Procuradoria Geral da República entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF.

Caso seja julgada a favor da PGR, as bebidas alcoólicas vão voltar a ser proibidas em todos os estádios do país.

ARGUMENTOS

Enquanto a violência é usada como principal motivo para a proibição, o Grupo de Pesquisa em Sistemas de Informação e Decisão da Universidade Federal de Pernambuco divulgou que, desde o veto do álcool, o número de ocorrências nos estádio locais subiu de 3 para 4,5 por jogo.

LEGISLAÇÃO POR ESTADO

NA SÉRIE A, QUEM LIBERA:

Rio de Janeiro



Minas Gerais

Pernambuco

Paraná

Ceará



Nestes casos, cada estádio tem a própria regulamentação, mas de modo geral o álcool é liberado.

QUEM NÃO LIBERA



Rio Grande do Sul

(Goiânia)

Apesar das várias tentativas, nenhum dos três estados liberou.

Em 2019, a Assembleia Legislativa de São Paulo chegou a aprovar um projeto de lei que permitiria a venda de bebidas alcoólicas mas, mesmo com a campanha promovida pelos quatro grandes do estado, o governador João Doria vetou.

No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite justificou a proibição dizendo que a liberação exigiria um aumento no policiamento dos estádio, algo que o governo não teria condições de arcar.

Mesmo com a proibição no estado de Goiás, a capital Goiânia sancionou uma lei municipal que permite as bebidas alcoólicas.